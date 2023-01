Sopranistin Camilla Nylund hat in der Staatsoper Hamburg in der Neuproduktion von Dmitri Schostakowitschs Oper "Lady Macbeth von Mzensk" in der Titelrolle der Katerina brilliert. Bei der Premiere am Sonntag spürte sie das Seelenleben der Protagonistin bis in die feinsten Nuancen nach - Nylund ließ ihre Stimme in allen Registern leuchten und blühen.