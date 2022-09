Erfolgsmusical "Mamma Mia!" feiert Premiere in Hamburg

Was für ein Comeback - Passend zum 20-jährigen Jubiläum ist das Gute-Laune-Musical "Mamma Mia!" nach Hamburg zurückgekommen. Am Sonntagabend feierte das Musical mit den Hits der schwedischen Kult-Band Abba Premiere im Stage Theater Neue Flora. In der Hansestadt, die als Musicalhauptstadt Deutschlands gilt, hatte damals der Siegeszug der Show im deutschsprachigen Raum begonnen.

Das Publikum feierte die Songs und Szenen, die das Ensemble mit viel Witz und Charme auf die Bühne brachte. Gerade die Choreografien mit Massentänzen - teilweise sogar mit Schwimmflossen und Breakdance - zeugten von Einfallsreichtum.

Das Musical, in dem weltbekannte Abba-Hits wie "Dancing Queen", "Super Trouper" und "Mamma Mia" gespielt werden, ist eine wahre Erfolgsgeschichte: Mehr als 60 Millionen Menschen in 440 Städten haben es bereits gesehen. Dabei wurde es mittlerweile in 16 Sprachen übersetzt. Erzählt wird darin die herzig-launige Geschichte um die Griechin Donna und ihre Tochter Sophie und die drei möglichen Väter.