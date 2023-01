Für Sängerin Nena (62) hat ihr Welthit "99 Luftballons" von 1983 eine besondere Bedeutung. "Ich liebe dieses Lied. Solange ich auf der Bühne stehe, wird es kein Nena-Konzert ohne die Luftballons geben", sagte die Sängerin der Deutschen Presse-Agentur zum 40. Jubiläum des Songs. "Wir reisen seit 40 Jahren gemeinsam um die Welt und haben schon viel miteinander erlebt." Nur über die Zeile "Seh′ die Welt in Trümmern liegen" sei sie schon früher immer wieder gestolpert. "Es waren nur zwei kleine Worte, die es brauchte. Seitdem singe ich: "Ich seh die Welt noch nicht in Trümmern liegen!" - Es liegt in unserer Hand. Ich glaube an uns Menschen und vertraue darauf, dass wir alle tief in unseren Herzen wissen: Wir gehören zusammen."