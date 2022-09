Popsänger Sasha singt auf einem Pressetermin zur Vorstellung seiner Show "This is my life. Die Show". Foto

Popsänger Sasha sieht sich selbst anders, seit sein Sohn Otto auf der Welt ist. "Durch Otto hat sich meine Sicht auf das Umfeld, auf mich selbst verändert. Ich habe andere Prioritäten. Ich denke nicht mehr so viel darüber nach, ob mir das gut tut oder gut geht, sondern Hauptsache, meinem Sohn geh es gut dabei", sagt der 50-Jährige. "Ganz viele Entscheidungen werden durch ihn getroffen. Das finde ich gut. Das Leben wird abgelenkt von mir selbst. Ich nehme mich nicht mehr ganz so wichtig."

Popsänger Sasha sieht sich selbst anders, seit sein Sohn Otto auf der Welt ist. "Durch Otto hat sich meine Sicht auf das Umfeld, auf mich selbst verändert. Ich habe andere Prioritäten. Ich denke nicht mehr so viel darüber nach, ob mir das gut tut oder gut geht, sondern Hauptsache, meinem Sohn geh es gut dabei", sagt der 50-Jährige. "Ganz viele Entscheidungen werden durch ihn getroffen. Das finde ich gut. Das Leben wird abgelenkt von mir selbst. Ich nehme mich nicht mehr ganz so wichtig."

Und weil sein Sohnemann es "doof" findet, wenn Papa so lange weg ist, nimmt er ihn mit auf die anstehende Tour. "Als Familie auf Tour zu gehen wird eine kleine Herausforderung. Aber Otto wird sich ans Tourleben gewöhnen. Er ist dann nicht so oft in der Kita, sondern mit auf Tour, aber ich glaube, das ist besser, als wenn ich immer lange weg bin. Wir probieren das jetzt einfach aus, ob er das cool findet."

Am 8. Oktober startet Sasha mit seiner neuen Live-Revue "This Is My Time - Die Show". Es soll eine kunterbunte Aufführung mit Musik und Tanz werden. Sasha beschreibt sie als "live gespielte Biografie". Es geht also nicht nur um seine eigene Musik, sondern auch um die anderer Künstler. Was lief bei seinem ersten Kuss? Welche Platte legte er zuerst auf seinen Plattenspieler? Zu welchem Song tanzte er das erste Mal? All das zeigt er in seiner Show, die bis zum 21. November in Deutschland und Österreich aufgeführt wird.

Homepage Sasha