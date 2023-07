Pop-Sänger Sasha (51, "If you believe") versucht seit Jahren, den Führerschein zu bekommen. "Es ist ja nicht so, dass ich den Führerschein nicht will", sagte Sasha der Wochenzeitung "Die Zeit". "Da hat sich nur über die Jahre ein kleines Trauma entwickelt." Er habe den Führerschein mit 18 schon einmal fast gehabt, dann aber einen Unfall gebaut, bei dem er hätte sterben können.