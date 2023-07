Der Schlagermove wird im kommenden Jahr in Hamburg früher als üblich stattfinden. Der 24. und 25. Mai 2024 sei der nächste Termin, sagte Schlagermove-Sprecher Axel Annink am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Grund sei die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Das Turnier findet im kommenden Jahr vom 14. Juni bis 14. Juli statt.