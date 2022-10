Kein Schiff, kein Wasser. Der Regisseur Michael Thalheimer und der Bühnenbildner Olaf Altmann setzen in Richard Wagners "Der fliegende Holländer", den sie am Sonntagabend an der Staatsoper Hamburg herausbrachten, ganz auf Abstraktion. Der Bühnenraum ist klaustrophobisch schwarz und voller stilisierter Schiffsleinen aus durchsichtigem Kunststoff, in denen die Figuren gefangen sind. Unter Stefan Bolligers virtuoser Lichtregie beginnt dieses schlichte Bühnenbild zu erzählen.