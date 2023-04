Blick auf die Barclays Arena in Hamburg. Foto

Eigentlich sollte die neue Tour von Schlagerkönigin Helene Fischer schon vor ein paar Wochen in Bremen starten. Doch die 38-Jährige verletzte sich bei den Proben. Nun startet die Tour in Hamburg.

Das lange Warten hat für Fans des Schlager-Superstars Helene Fischer nun endlich ein Ende. Schon vor Konzertbeginn sind am Dienstag Tausende Menschen zur Hamburger Barclays-Arena geströmt. In der Hansestadt sollte am Abend die lang erwartete neue Live-Tour der Sängerin zum Album "Rausch" starten.

Der Auftakt für die Megatour mit 71 Konzerten und vor rund 700.000 Fans war ursprünglich am 21. März in Bremen geplant. Den musste die Entertainerin allerdings kurzfristig absagen, weil sie sich bei einer akrobatischen Probe eine Rippenfraktur zugezogen hatte.

Die Konzertbesucher können sich nicht nur auf die ins Ohr gehende Musik der 38-Jährigen freuen. Auch ihre Show wird mitreißend sein, denn die wurde erneut inszeniert vom international seit Jahrzehnten erfolgreichen Cirque du Soleil.

Das Album "Rausch" war im Herbst 2021 herausgekommen. Die ausgebildete Musicaldarstellerin war zuletzt 2018 auf Tournee. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans. Fischer gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikerinnen Europas.

