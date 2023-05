Seit mehr als 20 Jahren lockt "Der König der Löwen" ins Hamburger Stage Theater. Nun gibt es für die Macher des Musicals eine imposante Besucherzahl zu feiern.

Mit einer stimmungsvollen Jubiläumsshow hat das Stage Theater die Marke von 15 Millionen Besuchern gefeiert, die das Musical "Der König der Löwen" im Hamburger Hafen mittlerweile gesehen haben. Als Stargast trat am Mittwochabend der Songwriter Wincent Weiss auf, der vor der Vorstellung gemeinsam mit dem Kinder-Ensemble des Musicals den Hit "The Lion Sleeps Tonight" sang. "Es ist eine riesengroße Ehre, wie so ein Ritterschlag, hier in Hamburg dieses 21 Jahre alte Musical eröffnen zu dürfen", sagte Weiss.

Zudem kamen Prominente wie die Schauspieler Richy Müller und Kostja Ullmann und die TV-Moderatoren Thomas Gottschalk und Giovanni Zarrella zur Gala. "Es ist eine perfekte Symbiose, wenn Liebe, Leidenschaft und Kunst zusammenkommen", sagte Zarrella über das Musical. Er hatte nach eigenen Angaben bereits im Premierenjahr 2001 das Stück erstmals gesehen.

Gottschalk verwies darauf, dass der "König der Löwen" in seiner ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" Premiere gefeiert habe. "Und inzwischen haben sie 15 Millionen Besucher. Man sagt mir, das hat auch damit zu tun, dass sie so einen tollen Start gehabt haben bei "Wetten, dass..?"", sagte Gottschalk im Plauderton.

Das Erfolgsmusical wird in Hamburg seit mehr als 20 Jahren aufgeführt und ist noch immer jeden Abend ausverkauft. Anfang März hatte Stage bekanntgegeben, dass eine Frau aus Lüneburg als fünfzehnmmillionste Besucherin das Musical mit der Musik von Elton John angesehen hatte. Als Überraschung bekam sie ein goldenes Ticket, mit dem sie binnen eines Jahres die Aufführung so oft besuchen kann, wie sie möchte.

Seit 2001 ertönt der berühmte Eröffnungsschrei des Mandrill Rafiki durch das Theater im Hafen und ruft die Tiere der Savanne zum Königsfelsen, um den Sohn von König Mufasa und Königin Sarabi zu präsentieren. Inzwischen gab es laut Stage-Angaben mehr als 8200 Vorstellungen. Acht Mal die Woche verwandeln sich 37 Darstellerinnen und Darsteller mit Hilfe von ausgefallenen Kostümen und fantasievollen Masken zu einer Symbiose zwischen Mensch und Tier.

Stage Entertainment Ausschnitte "König der Löwen" bei Youtube