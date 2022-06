Musiker Jan Delay (46) hält Künstler für langweilig, die immer derselben Stilrichtung treu bleiben. «Das Schlimmste ist doch, wenn du dein Leben lang immer das Gleiche gemacht hast», sagte Delay der Deutschen Presse-Agentur. Der Künstler, der vor allem Hip-Hop, Soul und Reggae macht, bereut seinen mehrere Jahre zurückliegenden Ausflug in den Rock-Bereich nicht, auch wenn er damit bei Kollegen wie Bausa nicht ankam. Die Kritik habe er über die Jahre zunehmend besser nachvollziehen können - vor allem durch direktes Feedback von Menschen, die er persönlich und musikalisch wertschätze, sagte der Sänger.

Musiker Jan Delay (46) hält Künstler für langweilig, die immer derselben Stilrichtung treu bleiben. «Das Schlimmste ist doch, wenn du dein Leben lang immer das Gleiche gemacht hast», sagte Delay der Deutschen Presse-Agentur. Der Künstler, der vor allem Hip-Hop, Soul und Reggae macht, bereut seinen mehrere Jahre zurückliegenden Ausflug in den Rock-Bereich nicht, auch wenn er damit bei Kollegen wie Bausa nicht ankam. Die Kritik habe er über die Jahre zunehmend besser nachvollziehen können - vor allem durch direktes Feedback von Menschen, die er persönlich und musikalisch wertschätze, sagte der Sänger.

Bausa etwa finde er absolut großartig. «Der hat mir dann gesagt, dass er mit dem Rock-Album absolut gar nichts anfangen konnte und warum das so ist», sagte Delay. Trotz aller Kritik habe er die Entstehung seines Studioalbums «Hammer & Michel» 2014 nicht bereut. «Das war halt ein Ausflug, aber für mich trotzdem kein Ausrutscher.»

Das Hamburger Hip-Hop-Urgestein Delay spielt im Sommer bei diversen Festivals, darunter bei «Rock am Ring» und in der Kulturarena Jena. Auch eine deutschlandweite Tournee ist geplant. Mit seinem fünften Studioalbum «Earth, Wind & Feiern» meldete sich Delay sieben Jahre nach seinem Ausflug in die Rock-Welt 2021 mit den für ihn so typischen Ska-inspirierten, funkigen und basslastigen Klängen zurück.