Das Wetter kann es nicht besser meinen mit der guten Laune: Bei hochsommerlichen Temperaturen zieht am Samstag wieder der Hamburger Schlagermove durch St. Pauli.

Ausgelassen, bunt gekleidet und gut gelaunt haben mehrere Hunderttausend Menschen in Hamburg St. Pauli den deutschen Schlager gefeiert. Der 25. Schlagermove ist am Samstagnachmittag bei heißem Sommerwetter wie geplant am Heiligengeistfeld gestartet und von dort mit fast 50 Trucks entlang des Hafens und bis zur Reeperbahn gezogen.

Durch die Boxen schallten dabei die üblichen Schlagerklassiker - ein bunter Liedermix von Vicky Leandros, Jürgen Drews und Roland Kaiser über Wencke Myhre und Dieter Thomas Kuhn bis hin zu Andrea Berg und Helene Fischer. Alles, was im Schlager-Genre euphorisch mitgesungen werden kann, tönte lautstark durch die Stadt.

Auf den bunt geschmückten Trucks waren zahlreiche Schlagermusiker unterwegs und heizten die Stimmung noch zusätzlich an. So sangen Michael Holm, Markus Luca, Boerney und Olaf Henning auf den Lastwagen für die und mit den Schlagerfans. Olaf Henning musste das nach Veranstalterangaben allerdings auf dem Heiligengeistfeld tun, weil der Lastwagen, auf dem er an der Kolonne teilnehmen wollte, eine Panne hatte und nicht abfahren konnte.

Teil der etwa drei Kilometer langen Karawane war am Samstag ein inklusiver Truck, der auch Menschen mit Handicap das Mitfeiern beim Schlagermove möglich macht. 14 Rollifahrer und beeinträchtigte Menschen sowie ihre Begleitpersonen konnten so mittendrin dabei sein, wie es zuvor vom Rolli-Truck-Initiator und Sänger Peter Sebastian hieß.

Doch die Temperaturen von bis zu 30 Grad ohne Schatten bei komplett wolkenfreiem Himmel stellten die Tanzenden, Organisatoren und auch Einsatzkräfte vor Herausforderungen. Schon im Vorfeld hatten die Veranstalter mehrfach dazu aufgerufen, viel Wasser zu trinken und am besten auf Alkohol zu verzichten. Duschen oder ähnliches konnten nicht aufgestellt werden, weil sie zu einer Stolpergefahr geworden wären. Die Polizei sprach am Nachmittag von einem friedlichen Verlauf.

Schlagermove-Sprecher Axel Annink sagte am Nachmittag, sein Eindruck sei, dass die Teilnehmer gut mit der Hitze umgingen. Viele hätten sich mit Getränken versorgt und zwischendurch auch schattige Plätze gesucht. "Das freut uns sehr." Die Feuerwehr richtete nach seinen Angaben an der Ecke Holstenstraße/Reeperbahn einen kühlenden Sprühregen auf. Er hoffe, dass am Ende alle Teilnehmer den Schlagermove in guter Erinnerung behalten können.

Wer von dem Schlagermove am Nachmittag noch nicht genug bekam, konnte zudem am Abend bei der Aftermove-Party auf dem Heiligengeistfeld weiterfeiern. In gleich drei Zelten ging dort die Schlagerparty weiter.

Die Kultveranstaltung gibt es seit 1997. Bei der 24. Ausgabe des Schlagermoves im Sommer 2022 kamen rund 400.000 Besucherinnen und Besucher. Davor waren die Moves 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Ziel des Moves ist den Veranstaltern zufolge vor allem das Kulturgut Schlager durch eine kostenlose und allen zugängliche Musik- und Tanzveranstaltung am Leben zu erhalten.

