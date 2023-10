Die Polizei in Hamburg hat am Samstag zwei nicht angemeldete pro-palästinensische Versammlungen aufgelöst. Bei Angriffen bei einem der beiden Einsätze im Stadtteil St. Georg seien mehrere Beamte verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Polizei sei mit Flaschen und Steinen attackiert worden. Nach derzeitigem Stand gebe es drei verletzte Einsatzkräfte. Einer der Beamten habe im Krankenhaus behandelt werden müssen.