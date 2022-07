Wale faszinieren: Aber um die Tiere schützen zu können, muss man wissen, wo sie leben - und wie viele von ihnen. Forscher aus acht Ländern Europas wollen das nun zum vierten Mal seit 1994 erfassen. Schon die ersten Untersuchungen zeigten Veränderungen.

Der Meeressäuger Wal ist zunehmend in seinem Lebensraum bedroht. Doch um Wale schützen zu können, muss erst einmal klar sein, welche Walarten in welchen Gewässern leben: In den kommenden sechs Wochen erfassen Forscher aus acht europäischen Ländern die Bestände an Schweinswalen, Delfinen und anderen Kleinwalen in der Nordsee und atlantischen Gewässern. Es sei die vierte Erfassung einer Reihe, die 1994 begann, teilte die Tierärztliche Hochschule Hannover am Freitag mit. Das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Hochschule koordiniere die "international einzigartige" Bestandserfassung.