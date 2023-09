Auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf sind bald Bestattungen in einem Teich möglich. "Die Nachfrage nach naturnahen Bestattungen steigt", sagte Andreas Bunkus von den Hamburger Friedhöfen dem "Hamburger Abendblatt" (Dienstag). "Und Seebestattungen liegen derzeit im Trend. Da wir aber in Hamburg kein Meer haben, haben wir uns eine Alternative überlegt." Dafür legen Bauarbeiter derzeit im Osten des Ohlsdorfer Friedhofs einen Teich an. Hier sollen im Herbst Beisetzungen in Wasserurnen möglich werden.