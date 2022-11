Mit Attacken auf den rot-grünen Senat und die Ampel-Koalition in Berlin hat die Hamburger CDU am Dienstagabend einen Parteitag zur Verabschiedung eines neuen Grundsatzprogramms begonnen. Der Landesvorsitzende Christoph Ploß griff die Bundesregierung wegen des geplanten Bürgergeldes scharf an. Leistung müsse sich lohnen. "Und gerade die hart arbeitenden Steuerzahler in Deutschland erwarten, dass mit Steuergeld gut umgegangen wird", sagt er vor dem Landesausschuss im Campus Steilshoop. Mit der CDU sei das Bürgergeld deshalb nicht zu machen.