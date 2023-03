Nach den beiden Razzien wegen des Verdachts auf verbotenes Glücksspiel in Neumünster hat die Polizei über erste Ermittlungsergebnisse informiert. Bei der Durchsuchung am 3. März seien Beweise gesichert worden, die unrechtmäßige Gewinne in Höhe von etwa 400.000 Euro nachwiesen, teilte ein Polizeisprecher am Freitagabend mit. Ende vergangener Woche hatten rund 150 Einsatzkräfte in der Stadt sieben Objekte durchsucht. Die Ermittlungen zu dem Komplex laufen laut Polizei seit etwa einem Jahr.