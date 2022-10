Die schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli hat dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) zu seinem Wahlsieg gratuliert. Die SPD in Niedersachsen habe einen klaren Regierungsauftrag mit ihrem soliden und verlässlichen Kurs in diesen schwierigen Zeiten, twitterte sie am Sonntagabend. "Glückwunsch, lieber Stephan!", schrieb sie.