Eine 71 Jahre alte Frau ist in Husum (Kreis Nordfriesland) erstochen worden. Als mutmaßlicher Täter sitzt der von ihr getrennt lebende Ehemann (63) seit Freitag in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Polizei mitteilten. Demnach hatte sich die Tat bereits am Dienstagmittag ereignet.