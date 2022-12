Mehrere Waggons eines Autozuges sind am Montagmorgen in Niebüll (Nordfriesland) entgleist. Das Unglück sei beim Rangieren passiert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Verletzt wurde demnach niemand. Der Verkehr der Auto-Shuttle nach Westerland auf Sylt sowie der Personenverkehr nach Tondern in Dänemark seien behindert. Betroffen seien sowohl die Autozüge der Deutschen Bahn als auch des privaten Anbieters RDC. Der Regional- und Fernverkehr nach Sylt verkehre dagegen planmäßig, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.