Beim Löschen eines Brandes in einem Einfamilienhaus haben Feuerwehrleute in Westerland auf Sylt am Donnerstag eine tote Frau gefunden. Bei ihr handle es sich um die 60 Jahre alte Bewohnerin, die allein in dem Haus lebte, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen sein, hieß es. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todes- und zur Brandursache aufgenommen. Nähere Angaben dazu gab es bisher nicht. Zur Höhe des Sachschadens gab es ebenfalls noch keine Informationen.