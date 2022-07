Am Strand der nordfriesischen Insel Amrum ist ein Walkadaver angespült worden. Die Überreste des toten Tieres hätten bereits mehrere Tage im Bereich der Inseln Sylt, Föhr und Amrum im Wasser getrieben, berichtete der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag am Freitag unter Berufung auf den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in Tönning. Am Mittwochabend sei der Kadaver im Strandbereich von Nebel angespült worden. Weil dem Wal der Kopf fehle und die Verwesung bereits fortgeschritten sei, solle durch eine Gewebeprobe im Institut für Terrestrische und Aquatische Widltierforschung in Büsum (Kreis Dithmarschen) zumindest die Walart ermittelt werden. Dem Bericht zufolge wurde der Kadaver bis zur Entsorgung in einem Container gelagert.