Gedichte auf Tafeln, Plakaten zwischen Bäumen oder Schildern an Sheltern - auf dem Knivsberg bei Aabenraa (Apenrade) will die Deutsche Minderheit in Dänemark den Menschen in Nordschleswig "den Reichtum, die Schönheit, die Vielfalt von Gedichten deutscher Sprache" auf eine ungewöhnliche und unterhaltsame Art und Weise näherbringen. Der Wunsch sei 2022 im Kulturausschuss des Bunds Deutscher Nordschleswiger (BDN) entstanden, wie der BDN, die Dachorganisation der deutschen Minderheit in Dänemark, mitteilte. Eine Projektgruppe Lyrik hat diese Idee dann als poetischen Spaziergang umgesetzt.