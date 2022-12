Ein achtjähriger Junge ist in Hamburg bei einem Polizeieinsatz vor dem Jugendnotdienst weggelaufen. Die Beamten suchen seit Mittwochnachmittag nach dem Kind, das aus einer Wohnung im Stadtteil Neuenfelde wegrannte. Im Zuge des Einsatzes sollten der Junge sowie seine ein und drei Jahre alten Geschwister am Mittwochmittag durch den Kinder- und Jugendnotdienst in Obhut genommen werden, teilte die Polizei am Abend mit. Der Junge sei jedoch fluchtartig auf Socken aus der Wohnung gerannt und seitdem nicht mehr gesehen worden.