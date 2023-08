Auf einer Fähre von Travemünde nach Schweden mit 131 Menschen an Bord hat es am frühen Mittwochmorgen im Maschinenraum gebrannt. Die Besatzung habe das Feuer mit den bordeigenen Brandbekämpfungssystemen löschen können, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Die Menschen an Bord mussten das Schiff nicht verlassen; Verletzte gab es nicht. Nach Angaben der Polizei in Lübeck machte die Fähre mit Unterstützung eines Schleppers gegen 7.00 Uhr wieder am Skandinavienkai in Travemünde fest.