Brand in Hamburger Pflegeheim: Bewohner in Lebensgefahr

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hamburger Pflegeheim für Menschen mit Behinderung ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 75-Jährige kam mit schweren Brandverletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus, wie ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Montagmorgen sagte. Rund 70 Bewohner mussten zudem aus dem Haus geführt werden. Von ihnen wurde keiner verletzt.

Das Feuer war am späten Sonntagabend in der Wohnung des 75-Jährigen in der zweiten Etage ausgebrochen - ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wohl vom Sofa ausgehend. In der Wohnung wurden zudem Zigarettenkippen gefunden. Ob und inwiefern sie mit dem Brand zusammenhängen, werde ermittelt.

Innerhalb von etwa 20 Minuten war der Brand im Stadtteil Groß Borstel gelöscht, wie der Sprecher sagte. Alle Bewohner hätten unversehrt in ihre Wohnungen zurück gekonnt.