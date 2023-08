In Schleswig-Holstein sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres weniger Menschen ertrunken als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) von Donnerstag wurden bis zum 25. Juli neun Todesfälle in Kanal, Meer, See oder Teich verzeichnet, vier weniger als im Vorjahreszeitraum. Es handelte sich um acht Männer und eine Frau.