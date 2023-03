Ein Kajakfahrer hat am Donnerstagabend in der Nähe des Anlegers Neuhof im Hamburger Hafen eine Leiche entdeckt. Das teilten Feuerwehr und Polizei am Freitag mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Die Leiche wird nun in der Rechtsmedizin untersucht. Polizeibeamte hatten versucht, sie mit einer Rettungsstange Richtung Anleger zu ziehen. Taucher der Feuerwehr konnten sie schließlich bergen. Nähere Angaben wollten die Behörden zunächst nicht machen. Unklar war auch, ob es sich um eine weibliche oder männliche Person handelt.