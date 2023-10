Eine männliche Leiche ist am Montagmorgen aus dem Nord-Ostsee-Kanal auf Höhe von Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geborgen worden. Fußgänger sahen die leblose Person zuvor im Wasser treiben und alarmierten die Polizei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Rund zwei Stunden nach der Meldung konnte die Polizei die Leiche mit einem Polizeiboot an Land bringen. Zuvor berichteten mehrere Medien über den Fund.