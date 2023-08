Schwedenfähre nach Brand zurück in Travemünde

Feueralarm auf hoher See: Auf einer Schwedenfähre bricht in der Nacht im Maschinenraum ein Feuer aus. Die Besatzung kann es löschen, verletzt wird niemand. Aber das Schiff muss nach Travemünde umkehren und liegt dort vorerst fest.

Wegen eines Feuers im Maschinenraum auf der Fahrt nach Trelleborg in Schweden ist eine Fähre mit 131 Menschen an Bord am Mittwoch wieder zum Abfahrthafen Travemünde zurückgekehrt. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Die Besatzung habe das Feuer mit den bordeigenen Brandbekämpfungssystemen löschen können, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Die Fahrgäste mussten das Schiff nicht verlassen.

Die Fähre machte nach dem Brandausbruch in Sicherheitsbegleitung von zwei Seenotrettungskreuzern der DGzRS und der Fregatte "Rheinland-Pfalz" mit Unterstützung eines Schleppers gegen 7.00 Uhr wieder am Skandinavienkai in Travemünde fest.

Der Kapitän der Fähre habe die von der DGzRS betriebene deutsche Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, um 4.30 Uhr alarmiert, gab die DGzRS an. Das 177 Meter lange Schiff befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa 19 Seemeilen (rund 35 Kilometer) von Travemünde entfernt auf dem Weg nach Trelleborg.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Brandursache war im Maschinenraum eine Kupplung der vier Hauptmaschinen in Brand geraten. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Eine Umweltgefährdung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die Fähre darf bis zum Abschluss der technischen Überprüfungen vorerst den Hafen in Travemünde nicht verlassen.

