In Hamburg sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres mehr Menschen ertrunken als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) von Donnerstag wurden bis zum 25. Juli neun Todesfälle in Fluss, Kanal, Hafenbecken, See oder Bach verzeichnet, fünf mehr als im Vorjahreszeitraum.