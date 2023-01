Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg hat die Feuerwehr einen Mann aus akuter Lebensgefahr befreit. Einsatzkräfte holten den 70-Jährigen am Mittwoch aus seiner Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Wilhelmsburg. Dort waren nach Angaben der Feuerwehr Möbel in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann vermutlich beim Rauchen eingeschlafen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Mehrere Zeugen hatten am Nachmittag das Feuer bemerkt und den Notruf verständigt.