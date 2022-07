Die auf dem Gelände der Raffinerie Heide in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) gefundene amerikanische Fliegerbombe soll am Samstagnachmittag entschärft werden. Ab 14.00 Uhr werde der rund 227 Kilogramm schwere Sprengkörper vor Ort "deaktiviert", teilte die Polizeidirektion in Itzehoe im Vorfeld mit. Zuvor hatte der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger untersucht.