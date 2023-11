Nach einem Brand in Kiel haben Einsatzkräfte eine tote Person in einer Wohnung gefunden. Am Mittwochnachmittag habe eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt, sagte ein Sprecher der Regional-Leitstelle. Angaben zur Identität des toten Menschen konnte er zunächst nicht machen. Auch Erkenntnisse zur Ursache des Feuers lagen noch nicht vor.