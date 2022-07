Beim 2:2 in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli hat es einen Notfall auf der Tribüne gegeben. "Im Laufe der zweiten Halbzeit wurde in der Nordkurve eine Person nach einem Unfall notärztlich versorgt", teilte der niedersächsische Club am Samstagabend auf Twitter mit. 96 verzichtete daher auf ein Programm nach dem Spiel und eine lautstarke Beschallung in der Arena. "Wir wünschen von Herzen gute Besserung", fügte der Club der Mitteilung hinzu. Weitere Details gab es nicht.