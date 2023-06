Ein seit Montag am Hamburger Elbstrand verschwundener Mann ist am Samstag tot aus dem Fluss geborgen worden. Passagiere eines Fahrgastschiffes hätten den leblosen Mann im Wasser entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte hätten den Toten mit einem Boot an den Elbstrand geholt und dann ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. "Das ist der vermisste Schwimmer", sagte der Sprecher.