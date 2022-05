Mehrere Menschen sind am Donnerstag in einem Hallenbad in Hamburg laut Polizei vermutlich mit Reizgas besprüht worden. Fünf Kinder mussten wegen Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher am Abend mitteilte. Inzwischen seien alle Betroffenen aber wieder zu Hause. Wer für den Vorfall am Nachmittag im Hallenbad Inselpark in Hamburg-Wilhelmsburg verantwortlich ist, war dem Sprecher zufolge nicht bekannt. Zuerst hatte das «Hamburger Abendblatt» über den Vorfall berichtet.