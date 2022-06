Ein 27-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Insel Sylt ums Leben gekommen. Der Urlauber aus Hessen hatte sich in der Nacht zum Samstag mit seinem Wagen überschlagen und war gegen ein Verkehrszeichen geprallt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Warum er mit dem Auto von der Straße abgekommen war, blieb zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei flogen bei dem Unfall Fahrzeugteile umher, die ein weiteres Auto beschädigten.