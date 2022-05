Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und Wahlsieger vor einer Woche, Daniel Günther, hat seinem Kollegen in Nordrhein-Westfalen zu einem «klaren Wahlsieg» gratuliert. Die CDU sei mit Abstand stärkste Kraft geworden und habe von den Wählerinnen und Wählern den klaren Auftrag zur Bildung einer Regierung erhalten, teilte der Kieler CDU-Landesvorsitzende am Sonntagabend mit. Der Wahlkampfendspurt habe sich im Wahlergebnis der CDU deutlich bemerkbar gemacht. Die CDU NRW habe in den vergangenen Tagen mit großem Einsatz für dieses Ergebnis gekämpft. «Das hat auch jeder aus Schleswig-Holstein gespürt, der beim Wahlkampf in den letzten Tagen dabei war», erklärte Günther. Er hatte für Wüst in Nordrhein-Westfalen Wahlkampf gemacht.