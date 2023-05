Kurz vor dem Showdown auf Etappe fünf im Ocean Race hat Team Malizias Skipper Boris Herrmann am Pfingstsonntag seinen 42. Geburtstag auf See gefeiert. Die ersten Boote werden am Montag nach Sonnenaufgang im dänischen Etappenhafen Aarhus erwartet. Am Sonntagmorgen gab es im Kampf um den Etappensieg aber keine Geschenke für Herrmann.