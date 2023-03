Boris Herrmanns Team Malizia hat auf der Königsetappe im Ocean Race einen Rückschlag einstecken müssen. Die Crew verlor am Dienstagabend ein wichtiges Segel. Das große Vorsegel vom Typ Code Zero hatte sich ohne Vorwarnung aus seinem Fallenschloss im Masttop der "Malizia – Seaexplorer" gelöst und war ins Wasser gestürzt. Bei moderaten Wind- und Wellenbedingungen im Southern Ocean gelang es Co-Skipper Will Harris, das Problem zu beheben.