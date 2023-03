Beschäftigte in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen in mehreren Regionen Schleswig-Holsteins sind am Mittwoch in Warnstreiks getreten. "Alle Streiks sind positiv angelaufen", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Verdi hat Beschäftigte in Kiel, Lübeck, Rendsburg, Eckernförde, Büdelsdorf, Flintbek, Molfsee, Neumünster, Norderstedt, Bad Segeberg und Henstedt-Ulzburg zu Warnstreiks aufgerufen.