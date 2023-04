Die U1 fährt an Freitag wieder zwischen den Stationen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße. Das teilte die Hochbahn am Mittwoch mit. Die Strecke war für den barrierefreien Ausbau von zwei Haltestellen gesperrt worden. Lediglich der Halt an der Hudtwalckerstraße entfällt laut Hochbahn noch bis zum 27. April. Grund dafür seien umfangreiche Bauarbeiten - neben dem barrierefreien Ausbau erhält die Station einen zweiten Zugang mit Treppe und Fahrstuhl. Die Buslinien 19 und 25 bieten in dieser Zeit Anschluss an die nächstgelegenen Haltestellen der U-Bahn.