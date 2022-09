Beim Hamburger Stadtpark-Open-Air haben am Wochenende vor allem die Kleinen ihren Spaß, denn auf der Bühne steht die Kult-Kinderband Deine Freunde. Und das gleich an drei Tagen. Der Andrang ist riesig.

Drei Konzerte hintereinander und alle drei ausverkauft - die Hamburger Kinderband Deine Freunde hat an diesem Wochenende den Hamburger Stadtpark fest im Griff. Mit ihrer Pop- und Hip-Hop-Musik haben sie bereits am Freitag Tausende Kinder und ihre Eltern und Großeltern beim Stadtpark-Open-Air zum Mitsingen und -springen gebracht. Bei den Ohrwürmern "Schokolade", "Häschen hüpf", "Quatsch mit Soße" und "Deine Mudder" war die Stimmung besonders gut.

"Wir sind gerade die glücklichste Kinderband der Welt - eine fast ausverkaufte Sommertour neigt sich dem Ende, im Herbst geht es weiter in die Hallen und jetzt kommen knapp 15.000 Menschen an drei Tagen in unsere Heimatstadt Hamburg", sagte die Band am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Besondere an den Konzerten von Florian Sump (einst Schlagzeuger von Echt), Markus Pauli (Live-DJ von Fettes Brot) und Lukas Nimscheck (einst Moderator vom Tigerentenclub und jetzt auch Theatermacher) ist, dass die Kinder ohne ihre Eltern in der Mitte vor der Bühne Spaß haben können.

Viele Mädchen und Jungen kommen auf den Deine-Freunde-Konzerten zum ersten Mal in den Genuss eines richtigen Musikkonzertes. Die Band existiert seit zehn Jahren. Die drei Konzerte im Stadtpark sind der Abschluss ihrer Sommer-Open-Air-Tour. Die Hallentour startet am 24. September in Rostock.

"Gerade weil die Kinder in den letzten zwei Jahren so viel Verantwortung tragen und auf so viel verzichten mussten, ist es für uns umso krasser, dass sie jetzt wieder völlig gelöst vor der Bühne mit uns abgehen", sagte die Band. "Wir freuen uns nach einem tollen Sommer jetzt auf ein Wiedersehen im Herbst!"

Infos zu Deine Freunde