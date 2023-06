Die Organisatoren des mehrtägigen Festivals JazzBaltica in Timmendorfer Strand bei Lübeck haben zum Abschluss am Sonntag ein überaus positives Fazit gezogen. Bei den 39 Konzerten und Sessions seien die Musiker auf große Begeisterung gestoßen. Seit Donnerstag hätten bei meist bestem Sommerwetter rund 18.000 Besucher die Konzerte besucht, hieß es in einer Mitteilung. Fast zwei Drittel der Veranstaltungen fanden unter freiem Himmel statt und waren unentgeltlich.