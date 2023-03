Der am Montag bei einem Verkehrsunfall im Kreis Ostholstein schwer verletzte 89-jährige Mann ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der Unfall habe sich ereignet, als der Mann mit seinem Rollator in Neustadt eine Straße überqueren wollte, teilte die Polizei mit. Dabei sei er von dem Kleinbus eines 77 Jahre alten Mannes aus dem Kreis Ostholstein erfasst und überrollt worden. Der 89-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Busses erlitt Polizeiangaben zufolge einen Schock.