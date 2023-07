Vermutlich durch ein defektes Handyladekabel ist am Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) eine Ferienwohnung in Brand geraten. Zwei Bewohner wurden durch das Feuer in der Nacht zum Samstag leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Nach der Brandbekämpfung belüfteten Feuerwehrkräfte das gesamte Gebäude. Die betroffene Erdgeschosswohnung ist dem Sprecher zufolge vorerst nicht mehr bewohnbar. Die anderen Hausgäste konnten nach dem Lüften in ihre Ferienwohnungen zurückkehren. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.