Ein Lottospieler aus Ostholstein hat zwar auch nicht den Eurojackpot in Höhe von 120 Millionen Euro geknackt, aber trotzdem fast 5 Millionen Euro gewonnen. Wie vier weitere Spielteilnehmer aus Deutschland und Europa tippte er am Freitag alle fünf Gewinnzahlen und eine der beiden Eurozahlen richtig, wie NordwestLotto am Montag mitteilte. Dafür gab es jeweils exakt 4.865.344,00 Euro. Damit wurde in Schleswig-Holstein - über alle Spiel- und Wettarten hinweg - zum achten Mal in diesem Jahr ein Millionengewinn erzielt.