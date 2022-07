Wegen eines Rehs auf einer Landstraße ist ein 65 Jahre alter Trike-Fahrer im Kreis Ostholstein ums Leben gekommen. Der Mann und seine 54-jährige Frau seien mit ihrem dreirädrigen Motorrad nebst Anhänger von der Fahrbahn abgekommen, als sie dem Reh ausweichen wollten, teilte die Polizei in Lübeck am Samstag mit. Den bisherigen Erkenntnissen nach fuhren sie in der Folge eine steile Böschung hinauf und überschlugen sich.