Der neue Eutiner Bürgermeister wird in einer Stichwahl am 13. November bestimmt. Bei der Wahl am Sonntag erhielt keiner der sieben Bewerber die absolute Mehrheit, wie die Stadt mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,8 Prozent. Die meisten Stimmen erhielten Sascha Clasen (CDU) und Sven Radestock (Grüne). Sie treten jetzt gegeneinander an.