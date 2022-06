Ein junger Mann hat betrunken erst einen Autounfall im Kreis Ostholstein verursacht und sich anschließend eine Menge weiterer Probleme eingebrockt. Der 20-Jährige prallte in der Nacht zu Pfingstmontag zunächst mit einem Auto in Kellenhusen gegen einen Poller, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Trümmerteile und das abgefallene Nummernschild führten Zeugen und die Polizei zu dem Unfallflüchtigen.